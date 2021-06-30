Что произошло за день: среда, 30 июня

"Прямая линия" с Путиным, условия въезда в Турцию для привитых, новый антирекорд по смертности от COVID в России

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Состоялась "прямая линия" с Владимиром Путиным. Президент РФ отвечал на вопросы граждан в течение 3 часов 40 минут. Он впервые рассказал, что прививался "Спутником V". Также он отметил, что Борис Ельцин не передавал ему власть, а сам он надеется, когда подойдет время, назвать человека, достойного возглавить страну. Путин выразил обеспокоенность "военным освоением" территории Украины иностранными контингентами, а также предположил, что даже в случае потопления британского эсминца Defender рядом с Крымом войны бы не было. "Интерфакс" вел текстовую трансляцию "прямой линии".

- По итогам "прямой линии" в регионах начали отвечать на жалобы жителей. Газифицировать поселок Малый Рудник, жительница которого сообщила о сложностях с подключением, планируют к 2023 году, при этом министерству энергетики и ЖКХ региона поручено разобраться в ситуации. СК начал проверять жалобу ветерана труда из Омской области, который заявил о лишении его выплат. Глава Минтруда потребовал изменить критерии назначения выплат на детей в Астраханской области, где есть требование о наличии дохода за 12 месяцев. Власти Кузбасса пообещали отремонтировать коррекционный садик-школу в Новокузнецке после обращения местной жительницы, которая также заявила об угрозах со стороны местных чиновников.

- В России обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки. Скончались 669 пациентов, заразились еще 21 042 человека. В Москве прирост составил 5 823 случая COVID-19.

- Три британских и французская НПО признаны нежелательными в России. Генпрокуратура отнесла к таковым Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), European Choice ("Европейский выбор"), Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского") и Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд").

- Group-IB предупредила россиян о новой схеме интернет-мошенничества. Речь идет о подмене страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупке товаров и услуг в интернете таким образом, что банки видят транзакции как легальные операции.

- Турция будет принимать привитых россиян по сертификату через 14 дней после второй дозы. Выбранный туристами препарат не имеет значения для въезда. Переболевшим россиянам потребуется предоставить справку об антителах, а остальным - отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки.

- Роскомнадзор ограничил доступ к 19 ресурсам, генерирующим поддельные QR-коды. Регулятор также направил письма соцсетям с просьбой выявлять и оперативно удалять фейки о коронавирусе, сообщения о продаже сертификатов вакцинации и выдаче поддельных QR-кодов для посещения общественных мест.

- В 2022 году в Калининграде и на Балтийском побережье введут курортный сбор. Предполагаемый размер платы - 100 рублей в сутки.

- Технический комитет РФС поддержал тренера Станислава Черчесова, но назвал неудовлетворительным выступление сборной на Евро-2020. Сам Черчесов заявил, что несет ответственность за неудачу, но подчеркнул, что команда была подготовлена хорошо, но не хватило куража и эмоций.