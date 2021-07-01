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Крым принял за полгода в 1,5 раза больше туристов, чем в "доковидном" году

Крым принял за полгода в 1,5 раза больше туристов, чем в "доковидном" году
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Около 3,3 млн туристов посетили Крым за шесть месяцев текущего года, что почти на 50% больше показателя аналогичного периода "доковидного" 2019 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В этом году мы фиксируем рекордный рост турпотока в Крым. По итогам первого полугодия турпоток вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 3 миллионов 289,2 тысячи туристов", - написал Аксенов во "ВКонтакте" в четверг.

В частности, в первый месяц лета в Крыму отдохнули более 1,33 млн гостей - на 43% больше, чем в июне 2019 года.

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По словам главы региона, 60% отдыхающих прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% - на самолетах, 8% - по железной дороге.

"Средняя загрузка работающих средств размещения в июне 2021 года превысила 80%. В отдельных регионах этот показатель превышает 90-95%. Для сравнения: в 2019 году объекты в этот период были загружены в среднем на 68%", - уточнил он.

Как сообщалось, с января по май Крым посетили около 2 млн туристов - на 53% больше аналогичного периода 2019 года. По прогнозу властей, нынешний туристический сезон может обновить рекорд постсоветского периода.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов, что на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.

Крым

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