В Татарстане экс-чиновника заподозрили в жестоком избиении местного жителя

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Следователи в Татарстане завели уголовное дело против бывшего главы исполкома райцентра Актаныш Риназа Шарипова, подозреваемого в нанесении побоев местному жителю. Об этом сообщили в четверг в прокуратуре республики.

В отношении Шарипова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), проводится расследование.

Со своей стороны мать пострадавшего 24-летнего жителя Актаныша Раиля Харисова Лейла сообщила, что инцидент произошел 17 июня. В поданном в полицию заявлении, копию которого мать Харисова предоставила агентству, пострадавший утверждает, что чиновник избил его днем на улице из личной неприязни.

Впоследствии врачи обнаружили у Харисова четыре перелома костей лицевого отдела черепа, говорится в медицинском заключении, копию которого мать пострадавшего также предоставила "Интерфаксу".

Инцидент вызвал резонанс в местных СМИ, Шарипов был уволен и исключен из "Единой России".