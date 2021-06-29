Суд подтвердил продление до конца лета ареста бывшего схиигумена Сергия

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Москве Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на продление ареста до 29 августа бывшему схиигумену Сергию (Романову), который проходит по трем уголовным статьям. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде.

Мосгорсуд продлил ему арест 7 июня до конца лета. Это решение апелляционный суд оставил без изменения, апелляции защиты - без удовлетворения.

Сергий был лишен сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов и был отлучен от церкви в сентябре. С середины июня он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь, в котором был духовником и в котором он собрал группу своих последователей. В конце декабря в обители прошел силовой рейд, и бывшего схиигумена задержали.

29 декабря Басманный суд Москвы его арестовал. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 110.1 (склонение к самоубийству), ч.3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и ст. 330 УК (самоуправство). Он вины не признает.

После задержания Сергия в Среднеуральском монастыре проходили регулярные проверки и рейды. Постройки на его территории были признаны самостроем, возможно, небезопасным. Насельников оттуда выдворили. Екатеринбургская епархия через суд добилась признания ее права собственности на 14 строений в монастыре.