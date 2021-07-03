Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:37Заразились
на 02.07В России 5 561 360+23 218В мире 183 040 227+398 836

Власти Удмуртии не выявили превышения ПДК около детских лагерей после утечки хлора

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Замеры не выявили превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) в воздухе около детских лагерей "Волна" и "Дзержинец", находящихся неподалеку от места утечки хлора в Ижевске, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии в субботу.

В РоссииВ Ижевске ликвидировали последствия утечки хлораЧитать подробнее

"Показатели в норме также и около детских оздоровительных лагерей "Волна" и "Дзержинец" - ночью там сняли замеры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также не наблюдалось ухудшения качества водопроводной воды в микрорайоне "Городок Металлургов", где произошла утечка, и в целом по Ижевску.

Утечка хлора произошла накануне на станции подъема воды "Ижводоканала" на улице Песочной в Ижевске. Разгерметизировалась одна из емкостей с хлором на станции водоподготовки весом 800 кг. Утечку удалось локализовать на уровне склада. Персонал станции и люди из находящихся рядом парка отдыха и зоопарка были эвакуированы.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал в субботу, что никто из жителей не обращался в "скорую помощь" с признаками отравления хлором. Прокуратура Удмуртии начала проверку.

Ижевск Удмуртия Александр Бречалов

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 3 июля

Ракетный катер РФ направили к украинскому рыболовецкому судну

В Ижевске ликвидировали последствия утечки хлора

Более 10 военных самолетов РФ провели учебные полеты над Черным морем

Мишустин назначил Никиту Анисимова новым ректором ВШЭ

Мишустин назначил Никиту Анисимова новым ректором ВШЭ
Пандемия коронавируса

Эксперт заявил о безопасности вакцинации от COVID-19 для беременных

Moet Hennessy прекратит поставки в Россию из-за нового закона

Moet Hennessy прекратит поставки в Россию из-за нового закона
Пандемия коронавируса

Туристам с 1 августа разрешат привиться по приезде на Кубань

Что произошло за день: пятница, 2 июля

В Ижевске произошел выброс хлора

В Ижевске произошел выброс хлора
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');