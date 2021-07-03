Власти Удмуртии не выявили превышения ПДК около детских лагерей после утечки хлора

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Замеры не выявили превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) в воздухе около детских лагерей "Волна" и "Дзержинец", находящихся неподалеку от места утечки хлора в Ижевске, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии в субботу.

"Показатели в норме также и около детских оздоровительных лагерей "Волна" и "Дзержинец" - ночью там сняли замеры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также не наблюдалось ухудшения качества водопроводной воды в микрорайоне "Городок Металлургов", где произошла утечка, и в целом по Ижевску.

Утечка хлора произошла накануне на станции подъема воды "Ижводоканала" на улице Песочной в Ижевске. Разгерметизировалась одна из емкостей с хлором на станции водоподготовки весом 800 кг. Утечку удалось локализовать на уровне склада. Персонал станции и люди из находящихся рядом парка отдыха и зоопарка были эвакуированы.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал в субботу, что никто из жителей не обращался в "скорую помощь" с признаками отравления хлором. Прокуратура Удмуртии начала проверку.