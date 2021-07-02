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Глава Удмуртии сказал, что содержание хлора в воздухе Ижевска пока не превышено

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Ижевске после утечки хлора предельно допустимые концентрации этого газа в воздухе пока не превышены, сообщил во "ВКонтакте" глава Удмуртии Александр Бречалов. Он сослался на замеры Роспотребнадзора и МЧС.

Он уточнил, что информация об аварии поступила с выбросом хлора в объеме примерно 800 кг поступила в 19:15 по московскому времени. Сейчас, по его словам, авария локализована, утечка приостановлена. "Силами МЧС проводятся мероприятия для локализации последствий", - добавил он.

"Пока обращений с жалобами на отравление не поступало", - сообщил региональный Минздрав.

Неподалеку от места аварии расположен зоопарк Удмуртии. Его директор Светлана Малышева сообщила "Интерфаксу", что на животных ситуация не отразилась: "Все в штатном режиме. Животные все находятся в вольерах. Все дышим, все хорошо".

Вечером в пятницу на станции подъема воды "Ижводоканала" на улице Песочной произошла утечка хлора. Об этом сообщили в МЧС и рекомендовали людям покинуть микрорайон "городок Металлургов". Спасатели также дали рекомендации, что делать, если покинуть эту зону не получается, и напомнили о симптомах отравления хлором.

В "Ижводоканале" "Интерфаксу" сообщили, что утечка локализована на уровне склада, выброс не представляет опасности для людей. Там добавили, что авария не скажется на снабжении Ижевска холодной водой.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии сообщили, что "проводятся работы по ликвидации аварии, выставлены водяные завесы", "проводятся замеры предельно допустимых концентраций опасных веществ", жителей микрорайона оповещают об аварии с помощью смс и систем оповещения.

По предварительным данным МЧС, никто не пострадал.

Ижевск Удмуртия МЧС Ижводоканал Александр Бречалов Зоопарк Удмуртии

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