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Власти Удмуртии сообщили об эвакуации людей после утечки хлора в Ижевске

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - После сообщения об утечке хлора в пятницу в Ижевске была проведена эвакуация из парка им. С.М. Кирова и зоопарка, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Эвакуированы люди из парка Кирова и зоопарка. И, соответственно, работники зоопарка необходимые сейчас действия с точки зрения определения состояния животных проводят", - сказал Бречалов журналистам.

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Он добавил, что с территории предприятия были эвакуированы девять человек, их самочувствие нормальное.

Утечка хлора произошла в пятницу на станции подъема воды "Ижводоканала" на улице Песочной в Ижевске. Разгерметизировалась одна из емкостей с хлором на станции водоподготовки весом 800 кг. Персонал станции эвакуирован, эвакуация жильцов не требуется. По предварительным данным, пострадавших нет.

В пресс-службе "Ижводоканала" сообщили "Интерфаксу", что утечка хлора в Ижевске локализована на уровне склада, ситуация не представляет опасности для жителей и не повлияет на водоснабжение Ижевска. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, ПДК хлора в воздухе не превышены. По данным Минздрава Удмуртии, никто не обращался с жалобами на отравление.

Прокуратура Удмуртии начала проверку.

Ижевск Удмуртия Александр Бречалов

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