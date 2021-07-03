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В Ижевске ликвидировали последствия утечки хлора

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидировали последствия утечки хлора на станции "Ижводоканала" в Ижевске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в субботу.

"Последствия аварийной ситуации по факту утечки хлора на станции подготовки воды на улице Песочная ликвидированы. В результате аварии пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В РоссииГлава Удмуртии сказал, что содержание хлора в воздухе Ижевска пока не превышеноЧитать подробнее

"Благодаря грамотным и оперативным действиям сил и средств УТП РСЧС (Удмуртской территориальной подсистеме Российской системы предотвращения чрезвычайных ситуаций - ИФ) удалось вовремя локализовать распространение облака в пределах предприятия (здания). Угрозы жизни и здоровью населению нет", - сообщает также пресс-служба.

Подчеркивается, что превышения предельно-допустимой концентрации вещества в здании склада и в жилой зоне не зафиксированы и эвакуация населения не требовалась. Технологический процесс на объекте не прекращен, водоснабжение города осуществляется в штатном режиме.

"Всего к ликвидации аварии привлекались силы и средства РСЧС в количестве 111 человек, 31 единицы техники, из них от МЧС России 55 человек, 12 единиц техники", - отмечается в сообщении.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил в субботу, что никто из жителей не обращался в "скорую помощь" с признаками отравления хлором.

Утечка хлора произошла накануне на станции подъема воды "Ижводоканала" на улице Песочной в Ижевске. Разгерметизировалась одна из емкостей с хлором на станции водоподготовки весом 800 кг. Утечку удалось локализовать на уровне склада. Персонал станции и люди из находящихся рядом парка отдыха и зоопарка были эвакуированы.

Прокуратура Удмуртии начала проверку.

Ижевск Удмуртия Александр Бречалов

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