Уголовное дело возбуждено по факту утечки хлора в Ижевске

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Следователи управления СКР по Удмуртии выяснят обстоятельства произошедшей накануне утечки хлора в Ижевске в рамках уголовного дела. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления, уголовное дело заведено по ч.1 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

По данным следствия, должностные лица МУП "Ижводоканал" нарушили правила при использовании хлора в технологическом процессе, что привело к его выбросу в атмосферу.

Утечка хлора произошла накануне на станции подъема воды "Ижводоканала" на улице Песочной в Ижевске. Разгерметизировалась одна из емкостей с хлором на станции водоподготовки весом 800 кг. Утечку удалось локализовать на уровне склада. Персонал станции и люди из находящихся рядом парка отдыха и зоопарка были эвакуированы.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что никто из жителей не обращался в скорую помощь с признаками отравления хлором.

Прокуратура Удмуртии начала проверку.