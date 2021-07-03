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Крыша предприятия "Алтайский бройлер" загорелась на Алтае

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Крыша разделочного цеха предприятия "Алтайский бройлер" горит в Бийске (Алтайский край), пострадавших не.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону площадь возгорания составляет более 2500 квадратных метров. Пожар локализован.

По данным ведомства, пожар произошел внутри производственного здания на улице Лесная, 25. Сообщение о происшествии поступило с опозданием, и на момент прибытия первых пожарных кровля цеха уже горела и частично обрушилась.

Люди покинули здание самостоятельно.

Алтайский край Алтайский бройлер

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