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Экс-главу омского "Мостовика" амнистировали по делу о неуплате налогов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Признанного виновным в налоговом преступлении экс-директора НПО "Мостовик" Олега Шишова освободили в Омске от наказания в силу акта об амнистии. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба СУ СКР по региону.

"По данным следствия, с января по октябрь 2014 года (...) генеральный директор ООО НПО "Мостовик", являясь распределителем денежных средств организации, при наличии реальной финансовой возможности, не перечислил в государственный бюджет удержанный из заработной платы работников налог на доходы физических лиц в общей сумме около 415,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

При этом обвиняемый направлял деньги на погашение кредитных обязательств организации, по которым сам выступал личным поручителем, предоставлял займы аффилированным организациям, производил расчеты с контрагентами и тратил на другие цели, не связанные с уплатой налогов.

Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО НПО "Мостовик" Олега Шишова было возбуждено по части 2 статьи 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента). Своей вины во время следствия он не признал.

В ходе судебного заседания сумма налога была уточнена и составила 91 млн рублей.

Приговором суда Шишову назначено 2 года лишения свободы условно, от отбывания наказания он освобожден в силу акта об амнистии, сообщает пресс-служба.

В региональном СКР отмечают, что ранее, в сентябре 2016 года, Шишов был осужден по пункту "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и части 3 статьи 159.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) к 4 годам колонии общего режима. В марте 2017 года его освободили условно-досрочно из мест лишения свободы.

Омск Мостовик Олег Шишов

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