Вылет 14 рейсов из Сочи был задержан из-за непогоды

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия спровоцировали в аэропорту Сочи задержку более 10 авиарейсов, почти все они уже отправлены к местам назначения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе воздушной гавани.

"По данным на 15:20, из-за сложных метеоусловий из аэропорта Сочи был задержан вылет 14 рейсов. 13 из них уже вылетели. Рейс авиакомпании "ЮТэйр" отправится в Москву сразу по прибытии борта в аэропорт Сочи", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что четыре самолета, направлявшиеся в Сочи, были вынуждены уйти на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу.

Из-за удара стихии в воскресенье и понедельник был подтоплен ряда территорий в Адлерском и Хостинском районах Сочи, повалены десятки деревьев, сорваны крыши с домов. В поселке Кепша спасатели эвакуировали пять детей и двух взрослых из детсада. В Кудепсте река вышла из берегов и подтопила первые этажи жилых домов. В Сочи создан круглосуточный оперативный штаб. Над устранением последствий непогоды работают более 50 бригад.