Разбившийся на Камчатке Ан-26 прошел техосмотр за неделю до крушения

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Разбившийся на Камчатке самолет Ан-26 прошел необходимые техосмотры, сообщается на сайте правительства Камчатского края.

"Специалисты заводов-изготовителей регулярно проводят осмотры судов парка Камчатского авиационного предприятия. Подобный профилактический осмотр проходил и за неделю до крушения самолета Ан-26, летевшего на Палану", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по организации летной работы Камчатского авиапредприятия Сергея Горба.

Он подчеркнул, что информация о том, что к августу потерпевший крушение Ан-26 готовился к списанию, не соответствует действительности.

"Сертификат самолету был выдан два года назад, его продлили до конца 2021 года. В августе мы планировали по определенному налету часов поставить машину на профилактический осмотр. Поэтому отмечу, что версия крушения судна из-за неудовлетворительного технического состояния очень маловероятна", - сказал замгендиректора.

Он отметил, что сертификат о летной годности, как правило, выдается на два года Магаданским центром сертификации. Техосмотр самолеты проходят как ежегодно по срокам летной годности, так и по налету часов. Разные виды обслуживания воздушных судов проходят через 50, 100 и 300 часов полетов.

"Всего самолетов модели АН-26 в парке Камчатского авиационного предприятия пять. Установленный срок службы для таких судов – до 35 лет. Однако мы отправляем их на завод-изготовитель, где они проходят полный капитальный ремонт с заменой планера, двигателя и всех агрегатов в соответствии с количеством часов полета. Для такого ремонта у нас есть только один самолет, который мы готовим к отправке на завод в Иваново. Сейчас он не выполняет рейсы. Планировали на этой неделе отправить, но пока придется повременить", - добавил Горб.

Во вторник пассажирский самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, примерно за десять минут до посадки перестал выходить на связь. Позже части фюзеляжа самолета нашли на склоне сопки и в море в 4 км от берега. По предварительным данным, все 28 человек на борту самолета погибли.

Метеоусловия в момент посадки вблизи аэропорта назначения были сложными.