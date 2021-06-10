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Минздрав увязал снятие COVID-ограничений с достижением коллективного иммунитета

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Подъем заболеваемости коронавирусом в России связан в том числе и с тем, что люди не соблюдают меры безопасности, и эти меры должны сохраняться до достижения коллективного иммунитета, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Соблюдение масочного режима, дистанцирования и всех ограничительных мероприятий до набора коллективного иммунитета - это принципиально важная позиция", - сказал Мурашко журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он подчеркнул, что "формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения коронавируса".

Мурашко добавил, что "сейчас лучшее время для того, чтобы пройти вакцинацию". "У нас спрашивают: будет третья волна - не будет третьей волны? Но при этом ничего для профилактики лично каждый сделать не спешит", - сказал министр.

По его словам, "каждый должен в первую очередь позаботиться о себе: провакцинироваться и соблюдать меры предосторожности, а главное - еще и позаботиться о своих близких". "Готовитесь в отпуск, хотите провести его спокойно, а после отпуска отдохнувшими и здоровыми вернуться домой - провакцинируйтесь", - подчеркнул Мурашко.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил в РФ 11 699 случаев, это максимум с начала марта, умерли за сутки 383 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг. За минувшие сутки после перенесенного коронавируса выздоровели 10 096 человек, умерли от болезни 383 пациента

В Москве в четверг выявлены максимальные с 15 января 5 245 новых случаев COVID-19.

Накануне, 9 июня, московские власти заявили, что усилят контроль за соблюдением санитарных норм и правил гражданами в общественных местах, а также на предприятиях в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия9 июня. Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал.8 июня. Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующей возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
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Хроника 09 января 2020 года – 10 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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