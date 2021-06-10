Минздрав увязал снятие COVID-ограничений с достижением коллективного иммунитета

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Подъем заболеваемости коронавирусом в России связан в том числе и с тем, что люди не соблюдают меры безопасности, и эти меры должны сохраняться до достижения коллективного иммунитета, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Соблюдение масочного режима, дистанцирования и всех ограничительных мероприятий до набора коллективного иммунитета - это принципиально важная позиция", - сказал Мурашко журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он подчеркнул, что "формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения коронавируса".

Мурашко добавил, что "сейчас лучшее время для того, чтобы пройти вакцинацию". "У нас спрашивают: будет третья волна - не будет третьей волны? Но при этом ничего для профилактики лично каждый сделать не спешит", - сказал министр.

По его словам, "каждый должен в первую очередь позаботиться о себе: провакцинироваться и соблюдать меры предосторожности, а главное - еще и позаботиться о своих близких". "Готовитесь в отпуск, хотите провести его спокойно, а после отпуска отдохнувшими и здоровыми вернуться домой - провакцинируйтесь", - подчеркнул Мурашко.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил в РФ 11 699 случаев, это максимум с начала марта, умерли за сутки 383 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг. За минувшие сутки после перенесенного коронавируса выздоровели 10 096 человек, умерли от болезни 383 пациента

В Москве в четверг выявлены максимальные с 15 января 5 245 новых случаев COVID-19.

Накануне, 9 июня, московские власти заявили, что усилят контроль за соблюдением санитарных норм и правил гражданами в общественных местах, а также на предприятиях в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе.