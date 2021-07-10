Что произошло за день: суббота, 10 июля

Максимальная смертность от COVID в России за сутки, очереди за "КовиВаком", победительница турнира в Уимблдоне

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России смертность от COVID за сутки достигла максимальных 752 случаев. Заболели еще 25 082 человека, из них в Москве - 5 694.

- В Москве снова появилась вакцина "КовиВак", но на местах ее запасы начали заканчиваться уже ранним вечером. Вакцинация была организована без записи в 14 павильонах "Здоровая Москва". У пунктов быстро образовались большие очереди.

- В зоне лесных пожаров в Челябинской области нашли погибшего. Тело мужчины 1943 года рождения обнаружили при разборе дома.

- Состояние Петра Мамонова улучшилось, но он остается в искусственной коме. Артист, заразившийся коронавирусом, десятые сутки подключен к аппарату ИВЛ.

- Мошенники снова пытались обмануть 96-летнего ветерана, сидевшего рядом с Путиным на параде. Под видом сотрудников Пенсионного фонда и приставов злоумышленники пытались получить от Василия Пронина 75 тысяч рублей. В мае мошенники уговорили его снять со счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу, подозреваемых задержали.

- Эшли Барти впервые в карьере выиграла турнир в Уимблдоне. Она нанесла поражение представительнице Чехии Каролине Плишковой, результат встречи – 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.