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Мошенники снова пытались обмануть ветерана, сидевшего рядом с Путиным на параде

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело по факту попытки мошенничества в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Со слов ветерана, 7 июля в 12:00 ему на домашний телефон поочередно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Пенсионного фонда РФ и судебными приставами, сообщили, что у пенсионера имеется долг в сумме 75 тысяч рублей за аренду банковской ячейки.

По словам мошенников, в банковской ячейке якобы хранилась денежная компенсация, полагающаяся ветерану в качестве выплаты морального вреда за некачественные медицинские услуги, оказанные в негосударственной клинике. "Аферисты требовали, чтобы Василий Гаврилович оформил почтовый перевод на указанную сумму и направил его по определенному адресу. Пенсионер, понимая, что в данную медицинскую организацию никогда ранее не обращался, прервал все разговоры и обратился в правоохранительные органы", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Как сообщалось ранее, в мае в отношении ветерана уже было совершено подобное мошенничество. Злоумышленник позвонил на домашний телефон ветерана и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил Пронина снять с личного банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу. Тогда сотрудники полиции в короткий срок задержали подозреваемых.

Пронин участвовал в битве на Курской дуге. Он был одним из приглашенных ветеранов на параде в честь Дня Победы в 2021 году. По данным СМИ, Пронин находился на Красной площади рядом с президентом РФ Владимиром Путиным, глава государства помог ветерану накинуть куртку.

Во время "прямой линии" с президентом РФ зашла речь о проблеме телефонного мошенничества, в качестве примера ведущая Наиля Аскер-заде упомянула случай с ветераном.

Василий Пронин

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