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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:58Заразились
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В России за сутки выявили 25 140 заразившихся коронавирусом

В России за сутки выявили 25 140 заразившихся коронавирусом
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В России на утро понедельника суточный прирост заболеваемости COVID-19 составил 25 140 новых случаев, их выявили в 84 регионах, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Умерли за сутки 710 заболевших.

На выявленные случаи заражения пришлось 2 723 (10,8%) без клинических проявлений.

Днем ранее суточный прирост составил 25 033 новых случаев по стране.

В Москве за сутки выявили 5 403 новых случая заражения, 107 заболевших скончались.

По темпам суточного прироста заболеваемости за столицей следуют Московская область - 2 566 новых случаев и Петербург - 2 029 случаев.

В Петербурге за сутки умерли 104 заразившихсся, в Иркутской области - 31.

С начала пандемии в России зарегистрировано 5 808 473 случая заражения коронавирусом, умерли 143 712 пациентов с COVID-19.

По регионам 522 новых случая COVID-19 за сутки выявили в Нижегородской области, 464 - в Свердловской области, 426 - в Воронежской области, 417 - в Красноярском крае, 371 - в Крыму, 365 - в Иркутской области, 364 - в Пермском крае, 333 - в Омской области, 330 - в Хабаровском крае, 328 - в Брянской области, 322 - в Забайкальском крае, 320 - в Ростовской области, 285 - в Коми, 272 - в Оренбургской области, 271 - в Самарской области, 267 - в Челябинской области, по 263 пациента в Бурятии, Волгоградской области, 261 - в Мурманской области, 255 - в Тверской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Оперштаб также сообщил, что 27 заразившихся умерли за сутки в Пензенской области, 26 - в Нижегородской области, 25 - в Московской области, 21 - в Краснодарском крае, 20 - в Ростовской области, 18 - в Пермском крае, 15 - в Воронежской области, 14 - в Свердловской области, 13 - в Бурятии, 12 - в Красноярском крае, по 11 умерших в Брянской области, Саратовской области, Челябинской области. По 10 умерли в Ленинградской области, Алтайском крае.

Хроника коронавируса. Июль.

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