В Кузбассе впервые выявили 200 новых случаев COVID-19 за сутки

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Кемеровской области за сутки выявили 201 новый случай заражения коронавирусом, сообщил региональный Минздрав. До сих пор в Кузбассе ни разу не выявляли больше 200 новых случаев за сутки.

За эти же сутки умерли пять заболевших, 171 человек выздоровел. На лечении находятся 1794 заболевших.

"В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10488 человек", - говорится в пресс-релизе.

С начала пандемии в Кузбассе выявили 42 246 случаев COVID-19, умерли 879 заболевших.

С декабря по апрель в регионе наблюдался спад ежесуточного прироста заболеваемости. В мае и июне число зараженных вновь начало расти, но, несмотря на это, власти начали снимать ранее введенные ограничения.

В области разрешили проведение международных и всероссийских форумов, 26-27 июня состоялся праздник Сабантуй, а с 6 по 10 июля во всех населенных пунктах проводились мероприятия, связанные с 300-летием региона.

18 июня впервые за полгода выявили более 100 случаев COVID-19, спустя три дня на особый режим работы были переведены все медорганизации.