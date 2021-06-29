В Лос-Анджелесе посоветовали привитым носить маски из-за штамма "дельта"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Органы здравоохранения округа Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) рекомендуют прошедшим вакцинацию от коронавируса COVID-19 продолжать использовать маски для того, чтобы сдержать распространение более контагиозного штамма "дельта", сообщают американские СМИ.

"Департамент общественного здравоохранения настоятельно рекомендует людям носить маски в помещениях. Пока мы не достигнем лучшего понимания того, как и кому передаются вариант "дельта", всем следует сфокусироваться на максимальной защите с минимальными перебоями в работе", - приводит издание US News and World Report выдержки из заявления департамента.

В департаменте подчеркнули, что маски следует носить, в частности, в продуктовых магазинах, магазинах одежды, а также в театрах и на работе, где о статусе вакцинации присутствующих неизвестно.

При этом власти Лос-Анджелеса отметили, что "люди, прошедшую полную вакцинацию, хорошо защищены от инфицирования вариантом "дельта".

СМИ напоминают, что рекомендации по использованию масок в Лос-Анджелесе последовали после того, как в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что в настоящее время на один из пяти новых случаев COVID-19 в США приходится заражение вариантом "дельта".

Как отмечается, около 68% жителей округа получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19, а 59% привились полностью. Всего в Лос-Анджелесе выявили более 1,2 млн случаев заражения COVID-19, свыше 24 тыс. инфицированных скончались.

На прошлой неделе во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о том, что прошедшие полную вакцинацию от COVID-19 должны носить маски в общественных местах из-за угрозы штамма "дельта".

"Люди не могут чувствовать себя в безопасности только потому, что получили две дозы вакцины. Они все еще должны защищать себя", - заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианжела Симон на прошлой неделе.

В последнее время в мире наблюдается широкое распространения штамма "дельта", который впервые обнаружили в Индии. Он отличается, в частности, повышенной скоростью распространения.