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Исследование показало, что дети старше 10 лет передают COVID-19 не хуже взрослых

Исследование показало, что дети старше 10 лет передают COVID-19 не хуже взрослых
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Фото: Reuters

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Новое масштабное исследование, проведенное в Южной Корее, показало, что дети в возрасте от десяти лет распространяют коронавирус по крайней мере на одном уровне со взрослыми, пишет The Washington Post.

Пандемия коронавируса

В то же время отмечается, что дети младше десяти лет примерно вдвое реже заражают других коронавирусом. Предположительно, это может быть связано с тем, что объем выдыхаемого детьми воздуха меньше, чем у взрослых. Другая гипотеза состоит в том, что дети меньше ростом и выдыхают ближе к земле, поэтому вероятность того, что взрослые вдохнут зараженный воздух, снижается.

При этом дети 10-19 лет, согласно исследованию, могут заразить окружающих даже с большей вероятностью, чем взрослые. Издание указывает, что это может быть погрешностью или же обусловлено с поведением детей: хотя ростом старшие школьники уже сравнялись со взрослыми, их привычки по части гигиены могут быть, как у маленьких детей. Кроме того, подростки, возможно, больше общаются со сверстниками и, следовательно, имеют больше шансов передать вирус.

Для исследования ученые выбрали 5 706 человек, у которых первыми в семье появились симптомы COVID-19 в период с 20 января по 27 марта, и идентифицировали 59 073 контакта этих пациентов. Затем они протестировали всех контактировавших с заболевшим в домохозяйстве, независимо от того, появились ли у них симптомы. Вне домохозяйства протестированы были только симптоматические контактные лица.

Опрошенные The Washington Post эксперты назвали данное исследование "одним из лучших исследований по данной проблеме, которые у нас есть на сегодняшний день".

В контексте результатов южнокорейского исследования издание вновь поднимает вопрос об открытии школ этой осенью на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

Коронавирус Южная Корея

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