Источник сообщил о госпитализации Михаила Боярского с COVID-19

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР Михаил Боярский госпитализирован с COVID-19 в больницу Боткина в Петербурге, сообщил "Интерфаксу" источник в самом медицинском учреждении.

"В обычной палате и пока болеет легко. Он вакцинирован. Вчера 5% было по КТ", - сказал собеседник агентства.

Как сообщают СМИ, 71-летний актер был доставлен в больницу во вторник в связи с ухудшением самочувствия.

В феврале Боярского уже госпитализировали с подозрением на коронавирус. Однако позже был поставлен диагноз ОРВИ.