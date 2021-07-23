Переболевший COVID-19 Михаил Боярский выписан из больницы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР Михаил Боярский вылечился от коронавируса, сообщил в инстаграме в пятницу его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.

"Папа находится дома, спасибо всем за добрые слова и переживания. (...) Несмотря на возраст и "букет" накопленных сопутствующих заболеваний, он перенес коронавирус довольно легко. Но дискомфорта вирус доставил немало", - сказал Боярский-младший.

Он уточнил, что артист был привит и незадолго до болезни планировал ревакцинацию.

Боярский-младший подозревает, что отец мог заразиться в театре - от непривитого сотрудника, который пришел "с плохим самочувствием".

О госпитализации 71-летнего Боярского в Боткинскую больницу Петербурга стало известно на прошлой неделе.