Болотный запах водопроводной воды в Перми объяснили гибелью планктона в реках

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Причиной неприятного запаха водопроводной воды в Перми стал отмирающий фито- и зоопланктон. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Новогор-Прикамье" (оператор холодного водоснабжения в Перми) в среду.

"В ходе анализов исходной воды на Чусовских очистных сооружениях (ЧОС) специалисты выяснили, что вода приобрела запах из-за отмирания фито- и зоопланктона. Дело в том, что за последние несколько дней произошел резкий рост процесса размножения планктона. Анализ воды, поступающей на ЧОС, показал, что содержание планктона составило 2 миллиона клеток на один литр, тогда как на прошлой неделе этот показатель составлял 60 клеток на один литр воды", - говорится в сообщении.

Резкое отмирание планктона с неприятным запахом спровоцировала высокая температура воды из-за жаркой погоды. Из-за этого резко снизилось содержание кислорода в реках.

Пресс-служба отмечает, что на ЧОС с 13 июля применили технологию постаммонизации, при которой очистка воды осуществляется свободным активным хлором, а в сеть подается вода со связанным хлором, менее активным, но зато имеющим более длительный период воздействия и способность устранять запахи. При этом все санитарно-эпидемиологические показатели соответствуют нормам СанПиН.

По прогнозам компании, проблема с запахом воды может оставаться в еще в течение нескольких дней. Специалисты промывают сети и сбрасывают воду через пожарные гидранты.

На текущей неделе жители Перми пожаловались в соцсетях на неприятный запах водопроводной воды, пахнущей болотом, ржавчиной. Из-за этого люди боятся использовать воду для приготовления пищи, им неприятно принимать душ.

По данным "Новогор-Прикамье", все санитарно-эпидемиологические показатели воды в норме.