Путин призвал провести осенние выборы в Думу честно и прозрачно

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин призвал провести парламентские выборы так, чтобы никто не сомневался в их честности, и попросил кандидатов в депутаты не опускаться до обвинений и оскорблений во время кампании.

"До выборов - меньше трех месяцев, и наша общая ответственность - провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов. Для всех нас, для общества, для уверенного развития страны важно, чтобы состав будущей восьмой Думы объективно отражал волю людей, суверенный выбор граждан России", - сказал Путин в ходе встречи с депутатами Государственной думы VII созыва в понедельник.

Он подчеркнул, что выборы должны пройти чисто, честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии с законом. При этом, по словам президента, необходимо, чтобы "естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной предметной дискуссии - без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых по сути обещаний".

"Я очень надеюсь, что этот этап жизни (с обвинениями и оскорблениями во время избирательной кампании - ИФ) прошел и остался в 90-х годах. Только такой содержательный стиль предвыборной конкуренции, уважение к конкурентам а главное - гражданам страны, послужит прогрессивному, качественному развитию парламентаризма и многопартийности в России", - сказал Путин.

Он также выразил уверенность, что избиратели поддержат те партии и тех кандидатов, для которых высшей ценностью является служение России.

Ранее Путин своим указом назначил выборы в Госдуму на 19 сентября.