Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье увеличилось до трех

Еще два человека пропали

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли тела погибших из обломков двух грузовых поездов, которые в субботу столкнулись на участке железной дороги Улак - Эльга в Амурской области, трое пострадавших находятся под присмотром медиков, ведутся поиски еще двух человек.

"В 21:40 с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента они извлекли из груды искореженного металла одного погибшего мужчину, в 22:10 - второго. Местонахождение еще двоих мужчин остается неизвестным", - сообщает в воскресенье Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Всего по предварительной информации в результате столкновения поездов погибло два человека, еще трое - пострадали (ранее сообщалось о двух) и в настоящее время находятся под присмотром медиков на станции Верхний Улак.

Спасатели продолжают поиск людей на месте аварии.

Как сообщалось, лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло в субботу на 51-м км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак - Эльга на путях необщего пользования. Причиной столкновения мог стать сердечный приступ машиниста, отметил собственник угольного разреза. Тындинским следственным отделом на транспорте Дальневосточного Следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности).