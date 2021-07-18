Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:36Заразились
на 17.07В России 5 933 115+25 116В мире 189 525 212+599 949

Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье увеличилось до трех

Еще два человека пропали

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли тела погибших из обломков двух грузовых поездов, которые в субботу столкнулись на участке железной дороги Улак - Эльга в Амурской области, трое пострадавших находятся под присмотром медиков, ведутся поиски еще двух человек.

В РоссииПричиной столкновения поездов в Приамурье назван сердечный приступ машинистаПричиной столкновения поездов в Приамурье назван сердечный приступ машинистаЧитать подробнее

"В 21:40 с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента они извлекли из груды искореженного металла одного погибшего мужчину, в 22:10 - второго. Местонахождение еще двоих мужчин остается неизвестным", - сообщает в воскресенье Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Всего по предварительной информации в результате столкновения поездов погибло два человека, еще трое - пострадали (ранее сообщалось о двух) и в настоящее время находятся под присмотром медиков на станции Верхний Улак.

Спасатели продолжают поиск людей на месте аварии.

Как сообщалось, лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло в субботу на 51-м км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак - Эльга на путях необщего пользования. Причиной столкновения мог стать сердечный приступ машиниста, отметил собственник угольного разреза. Тындинским следственным отделом на транспорте Дальневосточного Следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности).

Приамурье

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 17 июля

ЦИК исключил четырех кандидатов из федерального списка ЛДПР

ЦИК РФ заверил списки партии "Яблоко" для участия в выборах в Госдуму

Причиной столкновения поездов в Приамурье назван сердечный приступ машиниста

Причиной столкновения поездов в Приамурье назван сердечный приступ машиниста

Более 90 вагонов сошли с рельсов после столкновения грузовых поездов в Приамурье

Более 90 вагонов сошли с рельсов после столкновения грузовых поездов в Приамурье
Пандемия коронавируса

В Крыму ужесточили коронавирусные ограничения для детских лагерей

РЖД подключились к ликвидации последствий столкновения поездов в Приамурье

Дым от лесных пожаров не дал спасателям долететь до места столкновения поездов в Приамурье

Дым от лесных пожаров не дал спасателям долететь до места столкновения поездов в Приамурье
Пандемия коронавируса

В России зафиксировали более 25,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В России зафиксировали более 25,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло в Амурской области

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');