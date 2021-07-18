Пострадавшие при столкновении поездов в Приамурье доставлены в Зею

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Пострадавшие при лобовом столкновении двух грузовых поездов на участке железной дороги Улак - Эльга в Амурской области доставлены вертолетом Ми-8 в город Зея.

"Вертолет Ми-8 Амурской авиабазы утром в воскресенье выполнил рейс к месту аварии, чтобы вывезти пострадавших. На обратном пути была выполнена посадка в районе города Зея. Сейчас воздушное судно вернулось на базу - на территорию аэродрома, рейс завершен. Мы ожидаем борт из Благовещенска, по всей видимости, планируется транспортировка пострадавших в областной центр", - сообщил "Интерфаксу" директор аэропорта Зеи Альберт Якомас.

Как сообщалось, лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло в субботу на 51 км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак - Эльга на путях необщего пользования. Данный участок используется угледобывающей компанией без участия РЖД. Дальневосточная железная дорога в помощь ООО "Эльгауголь" направила восстановительный поезд со станции Тында.

Погибли два человека, трое пострадали. Местонахождение еще двух человек неизвестно.

Причиной столкновения двух грузовых поездов на участке железной дороги Улак - Эльга в Амурской области мог стать сердечный приступ машиниста, отметил собственник угольного разреза. Дым от лесных пожаров не позволил спасателям, а также следственной группе оперативно добраться до места аварии. Их вертолет приземлился в поселке Горном, откуда до места происшествия они добрались на автомобиле.

Тындинским следственным отделом на транспорте Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности).

Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля. ООО "Эльгауголь" - операционная компания, владеет лицензией на право пользования недрами Эльгинского месторождения.