Среди пострадавших при столкновении поездов в Приамурье нет тяжело травмированных

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Пострадавшие при лобовом столкновении двух грузовых поездов на участке железной дороги Улак - Эльга в Амурской области получили травмы средней степени тяжести, сообщила "Интерфаксу" глава Минздрава области Светлана Леонтьева. У пострадавших черепно-мозговые травмы и ожоги.

"В Зейской больнице находятся трое пострадавших с травмами средней степени тяжести. Получают лечение по согласованию со специалистами областной больницы", - отметила министр.

Как сообщалось, лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло в субботу на 51-м км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак - Эльга на путях необщего пользования. Данный участок используется угледобывающей компанией без участия РЖД. Дальневосточная железная дорога в помощь ООО "Эльгауголь" направила восстановительный поезд со станции Тында. Погибли два человека, еще трое пострадали. Местонахождение еще двух человек неизвестно. Причиной столкновения двух грузовых поездов на участке железной дороги Улак - Эльга в Амурской области мог стать сердечный приступ машиниста, отметил собственник угольного разреза.

Дым от лесных пожаров не позволил спасателям, а также следственной группе оперативно добраться до места аварии. Их вертолет приземлился в поселке Горном, откуда до места происшествия они добрались на автомобиле. Тындинским следственным отделом на транспорте Дальневосточного Следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности).