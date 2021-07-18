Число погибших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Число погибших при лобовом столкновении двух грузовых поездов на участке железной дороги Улак - Эльга в Амурской области увеличилось до трех, сообщает в воскресенье Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Сегодня было обнаружено тело одного из пропавших без вести мужчин. Профессионалы смогли его зафиксировать - извлекать его будут после того, как восстановительный поезд с крановой установкой сможет расчистить место подхода", - говорится в сообщении.

Продолжаются поиски второго пропавшего. Как сообщалось, еще три человека пострадали, они находятся на лечении в больнице города Зея.

Лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло в субботу на 51 км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак - Эльга. Данный участок используется угледобывающей компанией без участия РЖД. Дальневосточная железная дорога в помощь ООО "Эльгауголь" направила восстановительный поезд со станции Тында. Причиной столкновения двух грузовых поездов на участке железной дороги Улак - Эльга в Амурской области мог стать сердечный приступ машиниста, отметил собственник угольного разреза.

Дым от лесных пожаров не позволил спасателям, а также следственной группе оперативно добраться до места аварии. Их вертолет приземлился в поселке Горном, откуда до места происшествия они добрались на автомобиле. Тындинским следственным отделом на транспорте Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности).