Хинштейн сообщил о задержании руководства ГИБДД по Ставрополью

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Депутат Александр Хинштейн сообщил о задержании начальника управления ГИБДД Ставропольского края и ряда его подчиненных по делу об организации преступного сообщества.

"Спецоперация ГУСБ МВД (Главное управление собственной безопасности - ИФ) и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым - более 35 сотрудников", - написал парламентарий в своем телеграм-канале во вторник.

По его словам, задержанным "инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т.п".

"Интерфакс" не располагает комментарием правоохранительных органов по данному вопросу.