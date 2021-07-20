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Что произошло за день: вторник, 20 июля

Полет Джеффа Безоса в космос, презентация нового российского истребителя на МАКС-2021, задержание главы ставропольского ГИБДД

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На авиасалоне МАКС-2021 представили новый легкий истребитель пятого поколения. Его показали президенту РФ Владимиру Путину. Первый полет самолета, который получил название Checkmate, ожидается в 2023 году. В "Ростехе" сообщили, что истребитель будет однодвигательным, он сможет одновременно поражать до шести целей. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов оценил самолет в $25-30 млн.

- Джефф Безос совершил полет в космос на ракете New Shepard. Вместе с ним были его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэемен - сын основателя нидерландской компании Somerset Capital Partners. Полет продлился чуть более десяти минут, сначала приземлилась ракета, а затем на парашютах спустилась и капсула с пассажирами.

- Начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю и его подчиненных задержали. Первым об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Позднее в СК уточнили, что руководитель ставропольского ГИБДД Алексей Сафонов и еще шестеро участников возглавляемой им группы подозреваются в получении взяток на сумму свыше 19 млн рублей. После спецоперации должности лишился начальник ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергей Щеткин.

- Российские военные успешно испытали новую систему ПВО С-500 "Прометей" на полигоне Капустин Яр.

- В России за сутки выявили еще 23 770 случаев COVID-19. На Москву пришлись 3 188 случаев заражения - это минимум с 7 июня. По данным столичных властей, в городе привились от коронавируса более 4 млн человек, из них свыше 2,2 млн - обоими компонентами.

- Еще двое участников Pussy Riot покинули Россию. Анна Кузьминых и Александр Софеев уехали сразу после освобождения из-под административного ареста вслед за Вероникой Никульшиной.

- В Китае разрешили семьям иметь до трех детей. Издание China Daily сообщило о решении ЦК Коммунистической партии Китая и Госсовета КНР во вторник, но принято оно было еще 26 июня.

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