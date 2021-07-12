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Вице-губернатор Петербурга заявила, что "Алые паруса" не повлияли на заболеваемость

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Двухнедельный мониторинг после праздника "Алые паруса" в Петербурге не выявил вспышки заболеваемости коронавирусом среди выпускников и членов их семей. Об этом сообщила на своей странице в соцсети "Вконтакте" вице-губернатор Ирина Потехина.

"Можно подводить итог мониторинга: признаков эпидемического следа от проведения выпускного мероприятия "Алые паруса" не выявлено. А если человеческим языком: все эти 14 дней, когда могла бы проявиться вспышка, количество заболевших из наблюдаемой группы плавно снижалось" - говорится в сообщении.

Вице-губернатор отметила, что мониторинг велся, начиная со дня мероприятия, по поручению вице-премьера, председателя федерального оперативного штаба по коронавирусу Татьяны Голиковой.

Праздник "Алые паруса" прошел в Петербурге 25 июня. Согласно данным комитета по образованию, праздник посетили 39 тыс. выпускников.

Массовое мероприятие вызвало общественный резонанс из-за большого скопления людей в разгар эпидемии коронавируса.

Губернатор Петербурга Александр Белов объяснил очное проведение праздника тем, что власти города прислушались к просьбам родителей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда сообщил, что в Петербурге соблюдали предписания Роспотребнадзора. Он также признал, что "вспышка коронавируса идет действительно активно и в Москве, к сожалению, и в Санкт-Петербурге".

Хроника коронавируса. Июль.

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Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире
Петербург Алые паруса коронавирус

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