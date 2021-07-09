В Петербурге запустили карту с визуализацией свободных талонов на прививку

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Комитет по здравоохранению запустил в Петербурге интерактивную карту с визуализацией наличия свободных слотов для записи в пунктаы вакцинации от коронавируса, сообщается в пятницу на сайте комитета.

Карта размещена на сайте Медицинского информационно-аналитического центра в разделе "сервисы для населения" (под иконкой с картой нужно нажать на "Подробнее").

"Карта показывает количество свободных талонов в кабинетах медицинских организаций, предоставляющих услугу по вакцинации от COVID-19. С ее помощью можно быстро оценить доступность записи на вакцинацию по интересующему адресу и прямо с карты перейти на сайт портала "Здоровье петербуржца" для записи на вакцинацию в выбранной ранее организации", - говорится в сообщении.

На карте можно увидеть количество номерков, доступных для записи, причем кабинеты поделены на три цветовые группы: красную (меньше 100 талонов), желтую (от 100 до 500 талонов) и зеленую (более 500 свободных талонов). Также на карте видны дата и время ближайшего номерка в выбранном пункте вакцинации и ссылка на страницу записи на портале "Здоровье петербуржца".

Ранее сообщалось, что петербуржцы испытывают серьезные трудности с электронной записью на вакцинацию, на портале "Здоровье петербуржца" возможно записаться в ограниченное число пунктов вакцинации на конец июля. В комитете по здравоохранению связали это с наплывом желающих привиться, сезоном отпусков, занятостью врачей из-за пика пандемии и ограниченностью кадровых ресурсов.