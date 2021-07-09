Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:06Заразились
на 09.07В России 5 733 218+25 766В мире 185 557 387+481 535

В Петербурге запустили карту с визуализацией свободных талонов на прививку

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Комитет по здравоохранению запустил в Петербурге интерактивную карту с визуализацией наличия свободных слотов для записи в пунктаы вакцинации от коронавируса, сообщается в пятницу на сайте комитета.

Карта размещена на сайте Медицинского информационно-аналитического центра в разделе "сервисы для населения" (под иконкой с картой нужно нажать на "Подробнее").

В РоссииВ Петербурге почти не осталось мест для записи на прививку до конца июляЧитать подробнее

"Карта показывает количество свободных талонов в кабинетах медицинских организаций, предоставляющих услугу по вакцинации от COVID-19. С ее помощью можно быстро оценить доступность записи на вакцинацию по интересующему адресу и прямо с карты перейти на сайт портала "Здоровье петербуржца" для записи на вакцинацию в выбранной ранее организации", - говорится в сообщении.

На карте можно увидеть количество номерков, доступных для записи, причем кабинеты поделены на три цветовые группы: красную (меньше 100 талонов), желтую (от 100 до 500 талонов) и зеленую (более 500 свободных талонов). Также на карте видны дата и время ближайшего номерка в выбранном пункте вакцинации и ссылка на страницу записи на портале "Здоровье петербуржца".

Ранее сообщалось, что петербуржцы испытывают серьезные трудности с электронной записью на вакцинацию, на портале "Здоровье петербуржца" возможно записаться в ограниченное число пунктов вакцинации на конец июля. В комитете по здравоохранению связали это с наплывом желающих привиться, сезоном отпусков, занятостью врачей из-за пика пандемии и ограниченностью кадровых ресурсов.

Петербург коронавирус

Новости по теме

Новости

Москвичам пообещали аномальную жару до 18 июля

Штат посольства США в Москве урежут на 90% относительно 2016 года

Штат посольства США в Москве урежут на 90% относительно 2016 года

Блогер Mellstroy получил полгода исправительных работ за побои в прямом эфире

Стратегические бомбардировщики Ту-160 вернулись с Чукотки на базу

Стратегические бомбардировщики Ту-160 вернулись с Чукотки на базу

В Челябинской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Челябинской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Лавров назвал условие для вступления России в афганскую войну

Пандемия коронавируса

Попова заявила, что привитые от COVID не распространяют вирус

Пандемия коронавируса

Попова отметила рост доли регионов в структуре заболеваемости COVID

Попова отметила рост доли регионов в структуре заболеваемости COVID
Пандемия коронавируса

Первым компонентом COVID-вакцины в РФ привили около 30 млн человек

Песков заявил о необходимости переговоров в Москве с талибами

Песков заявил о необходимости переговоров в Москве с талибами
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');