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В Курбан-байрам мечети Петербурга будут закрыты для прихожан

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада сообщило, что проповеди в мусульманский праздник Курбан-байрам состоятся в Петербурге во вторник исключительно в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

"В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга № 121 (...) и ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе мечети и молельные дома не смогут принять верующих на праздничный намаз Курбан-байрам 20 июля 2021 года", - говорится в сообщении на официальной странице управления в соцсети "ВКонтакте".

Верующих обещали проинформировать об онлайн-трансляции проповеди на официальном сайте Духовного управления и в группе "ВКонтакте".

Курбан-байрам установлен в память о том, как пророк Ибрагим (Авраам) решил принести в жертву своего сына, чтобы доказать преданность Богу, однако в последний момент Всевышний заменил эту жертву овцой. Следуя традиции, мусульманин в день праздника должен зарезать жертвенное животное для искупления своих грехов.

Ранее сообщалось, что в связи с угрозой распространения коронавируса празднование Курбан-байрама в этом году пройдет в Москве в онлайн-формате.

В нынешнем году Курбан-байрам, главный мусульманский праздник, будет отмечаться 20 июля. В прошлом году из-за коронавируса прихожане мечетей Москвы также не были допущены к коллективным молитвам.

Хроника 09 января 2020 года – 20 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Курбан-байрам Cанкт-Петербург коронавирус COVID-19

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