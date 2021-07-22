В летевшем из Москвы в Пермь самолете произошло падение давление

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура выясняет, почему упало давление в пассажирском отделении самолета авиакомпании "Аэрофлот", летевшего из Москвы в Пермь, сообщается в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры в четверг.

По данным прокуратуры, посадка самолета прошла в штатном режиме в 00:22 (22:22 мск). На борту находилось 130 пассажиров, из них семь детей. Пострадавших нет.

"22 июля поступило сообщение об авиационном инциденте в аэропорту города Перми (Большое Савино) с самолетом авиакомпании Аэрофлот, выполнявшим рейс СУ-1394 по маршруту "Москва (Шереметьево)-Пермь". По сообщению командира воздушного судна Airbus о падении давления в пассажирской кабине руководителем полетов аэропорта объявлена тревога, к месту посадки направлена аварийно-спасательная команда", - говорится в сообщении.

По данному факту транспортная прокуратура проводит проверку.