Фигурант дела о коррупции в УГИБДД Ставрополья впал в кому

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Одному из подследственных, проходящих по делу о коррупции в УГИБДД Ставрополья, стало плохо и он был госпитализирован, написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем инстаграме.

"За прошедшие два дня мне много писали по поводу "дела Сафонова"...Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он госпитализирован в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме", - написал Владимиров.

По делу о коррупции в УГИБДД Ставрополья в настоящее время арестованы пять фигурантов, в том числе и начальник регионального управления ведомства Алексей Сафонов. В отношении еще одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Во вторник, 20 июля, Сафонов и ряд его подчиненных были задержаны по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 млн рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о проведении служебной проверки в отношении задержанных. Позже министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев лишил должности начальника главного управления МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина.