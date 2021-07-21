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Арестованы два фигуранта по делу начальника УГИБДД по Ставрополью

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Ессентукский горсуд избрал меру пресечения пяти фигурантам по делу о коррупции в УГИБДД Ставропольского края, задержанным во вторник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

"Двое фигурантов арестованы, еще двое - отправлены под домашний арест и у одного - запрет определенных действий", - сказал собеседник агентства.

Заседание в отношении главы УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова продолжается.

Сам Сафонов, задержанный 20 июля по подозрению в получении взяток, рассказал о том, что дом, показанный в оперативной съемке, принадлежит его гражданской жене.

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"Пришел в этот дом, когда он был построен, пять лет назад. Это гражданской супруги дом. Когда я пришел, все было выстроено", - сказал Сафонов журналистам в суде перед избранием ему меры пресечения.

Он также отметил, что сотрудничает со следствием.

Во вторник глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил о задержании начальника управления ГИБДД Ставрополья Сафонова и ряда его подчиненных. Позже в Следственном комитете и МВД России подтвердили эту информацию.

Помимо Сафонова, были задержаны шесть участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор регионального УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, сказали в СК. Там добавили, что следствие будет ходатайствовать об аресте задержанных.В отношении них расследуется дело по статье о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 млн рублей.

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила агентству о проведении служебной проверки в отношении задержанных. Позже министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев лишил должности начальника главного управления МВД РФ по Ставропольскому краю Сергея Щеткина после проведенной спецоперации.

Также в среду Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что накануне, 20 июля, по данному делу был задержан в Москве замначальника Ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко.

Ставропольский край ГИБДД Алексей Сафонов

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