В Якутии за сутки потушили девять из более 200 лесных пожаров

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Якутии за сутки потушили девять лесных пожаров на территории 94 148 гектаров; всего в регионе зарегистрировано 227 возгораний, из которых 80 тушат, сообщает в четверг пресс-служба регионального министерства экологии.

По данным минэкологии, площадь пожаров превышает 1,5 млн гектаров. На данный момент в республике тушат 80 лесных пожаров на территории 18 районов, из них локализовано 18.

Особое внимание уделяют пяти природных пожарам, которые зафиксированы менее чем в 5 км от поселков Хара-Тумул, Ерт, Дикимдя, Магарас и Кюерелях в Оймяконском и Горном улусах. Кроме того, 4 возгорания обнаружили менее чем в 10 км от поселков Кептин, Кемпендяй, Салбан и Орто-Сурт в Сунтарском, Намском и Горном улусах.

Оперштаб Якутии информирует, что Якутск и еще 107 населенных пунктов республики остаются в зоне задымленности.

Ранее Минздрав республики сообщал, что с 6 июня по 21 июля к медикам из-за ухудшения состояния здоровья в связи с дымом от лесных пожаров обратились 129 человек, в том числе 15 детей.

В борьбе с пожарами задействованы свыше 2,1 тыс. человек, они используют 288 единиц техники.

Как сообщалось, Авиалесоохрана в трех районах Якутии вызвала искусственные дожди, которые должны помочь потушить лесные пожары в регионе. На местах работал специальный самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон", на борту которого размещена веерная установка для пуска в облака пиропатронов с йодистым серебром.