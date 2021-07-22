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Площадь лесных пожаров в России превысила 785 тысяч га

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В России на полночь четверга действовало 257 лесных пожаров, пройденная огнем площадь составила 785 601 га, сообщила федеральная Авиалесоохрана.

Пожары тушат 6 615 человек, 1 078 единиц техники, 37 воздушных судов. 63 воздушных судна занимаются отслеживанием лесопожарной обстановки.

Пожароопасный сезон открыт во всех регионах, особый противопожарный режим введен в 63 регионах, режим чрезвычайной ситуации - в десяти.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии (666 тыс. га), Иркутской области (42,7 тыс. га), Чукотском автономном округе (26,5 тыс. га), Республике Карелия (8,8 тыс. га) и Красноярском крае (4,3 га).

За прошедшие сутки, по данным Авиалесоохраны, ликвидированы 103 лесных пожара на площади 103 600 га, в том числе в Карелии, Коми, Московской, Иркутской областях.

Гидрометцентр России сообщил, что высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность ожидается 22 июля, в Южном федеральном округе и на юге Приволжского федерального округа. В ближайшие три дня - с 22 по 24 июля - высокая пожарная опасность прогнозируется в Архангельской, Ленинградской, Новгородской областях, в Республике Коми, на северо-востоке Центрального федерального округа, в центральных районах Иркутской областей, на юге Республики Тыва, в Якутии, на юге Хабаровского края и Чукотского автономного округа.

По данным Гидрометцентра, дым от пожаров в Якутии распространился на обширную территорию Дальневосточного региона, охватив Хабаровский край, остров Сахалин, частично Амурскую область и достиг юго-западной части Охотского моря.

Синоптики ожидают в нескольких районах Якутии с 22 по 24 июля небольшие дожди, которые могут частично стабилизировать ситуацию с пожарами.

Лесные пожары в России

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Республика Саха (Якутия)Национальный парк "Ленские столбы", ЯкутияРеспублика КарелияСело Магарас, ЯкутияЯкутскСуоярвский район, КарелияЯкутияСуоярвский район, Республика КарелияЯкутияРеспублика Карелия
Республика Саха (Якутия)
Авиалесоохрана Якутия Карелия

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