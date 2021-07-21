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Более 100 населенных пунктов Якутии заволокло дымом из-за пожаров

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В зоне задымленности из-за природных пожаров находятся 107 населенных пунктов Якутии, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ в среду.

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"Из-за действующих природных пожаров 107 населенных пунктов и город Якутск находятся в зоне задымленности. Специалистами проводится непрерывный мониторинг воздуха, продолжается лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что всего на территории Якутии действует 208 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 1 млн 519 тыс. 431,2 га. Сегодня аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Горного и Оймяконского районов. В готовности к применению находится авиация МЧС России, планируется применение на территории Хангаласского, Сунтарского и Мирнинского районов.

За сутки на природных пожарах было задействовано 2 тыс. 119 человек и 297 единиц техники.

Якутия Якутск МЧС РФ

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