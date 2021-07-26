РЖД начали укладку второго пути обрушившегося моста на Транссибе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Ремонтники РЖД после восстановления первой нитки пути после обрушения моста на перегоне Куэнга - Укурей начали установку второго пролета моста, они отсыпают мостовые откосы, усиливают земляное полотно и начинают укладку второго пути, сообщила компания в Telegram.

Мост размыло паводком и он рухнул 23 июля. Утром 26 июля РЖД сообщили, что восстановлено движение по одному пути. Пробные поезда по нему пустили еще в воскресенье.

Компания приступила к вывозу грузов, задержанных в пути из-за перерыва. В первую очередь РЖД доставят социально значимые товары во внутрироссийском сообщении, затем согласуют график доставки экспортных грузов.

До восстановления первой ветки за эти три дня через "барьерное место" были перевезены пассажиры 18 задержанных поездов. Для этого задействовались 20 автобусов, несколько самолетов.