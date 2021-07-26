Etalon решила купить имущественный комплекс "Электрозавода" в Москве

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Etalon Group, крупнейшим акционером которой является АФК "Система", сообщила, что хочет приобрести имущественный комплекс АО "Электрозавод" в Москве для последующего редевелопмента.

Совет директоров Etalon Group рассмотрел соответствующее предложение менеджмента и решил создать специальный комитет, так как "Система" является одной из сторон потенциальной сделки.

В комитет для рассмотрения сделки вошли три независимых исполнительных директора из совета директоров: Мартин Кокер, Борис Светличный и Марина Оглоблина. Комитет займется оценкой экономической целесообразности проекта и условий вхождения компании в проект.

В минувшем декабре совместное предприятие АФК "Система" и Сбербанка - ООО "Мегаполис-Инвест" - приобрело 64,37% АО "Электрозавод" и 100% ООО "Электрокомбинат". В марте СП довело долю в АО до 94,01%.

Предприятия объединены в "Группу Электрозавод", куда входят мощности по производству трансформаторного оборудования в Москве и Уфе, сервисные подразделения, научно-исследовательский и проектный институты, инжиниринговый центр, а также земельные участки в районе метро "Электрозаводская" в Москве площадью 19 га.

Весной 2021 года по итогам допэмиссии девелопер Etalon привлек $150,4 млн. Допэмиссия состояла из 88 487 391 акции (30% капитала).

Преимущественным правом воспользовался основной акционер компании - АФК "Система", чья структура Capgrowth Investments Limited приобрела 22 632 806 акций пропорционально своей текущей доле в Etalon (25,6%) на $38,5 млн.

Недавно "Система" увеличила свою долю в Etalon до 29,79% за счет приобретения 4,2% у миноритарных инвесторов, включая фонды Baring Vostok.

У "Системы" помимо прямого участия в Etalon есть колл-опцион на приобретение акций, которые получил Альфа-банк в ходе размещенной недавно допэмиссии девелопера (около 16,7%) в рамках сделки equity swap. По состоянию на май доля в Etalon суверенного фонда ОАЭ Mubadala - 6,3%, Prosperity Capital - 4,1%, freefloat - 46,7%.

Основанная в 1987 году Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С момента создания группа ввела в эксплуатацию более 7,5 млн кв. м. Выручка компании в 2020 году составила 78,7 млрд рублей, EBITDA - 12,6 млрд рублей.