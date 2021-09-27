Etalon Group в понедельник опубликует финитоги по МСФО за I полугодие

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group в понедельник обнародует финансовые показатели за первое полугодие 2021 года.

Аналитики Sova Capital ожидают роста выручки девелопера на 25% по сравнению с первым полугодием 2020 года - до 38,585 млрд рублей. EBITDA, согласно прогнозам, возрастет в 3,2 раза - до 9,39 млрд рублей, маржа EBITDA будет на уровне 24,3% против 9,6% в январе-июне 2020 года, говорится в обзоре Sova Capital.

Чистая прибыль ожидается в объеме 3,143 млрд рублей, тогда как первое полугодие 2020 года девелопер завершил с чистым убытком в 1,771 млрд рублей.

Рост выручки аналитики Sova Capital связывают с увеличением объема продаж застройщика в денежном выражении. Как сообщалось, Etalon Group в январе-июне 2021 года реализовал недвижимость на 41,1 млрд рублей (рост продаж на 39% год к году). При этом на выручке положительно отразились высокие показатели продаж за второе полугодие 2020 года (рост на 30% год к году).

На увеличение EBITDA, по их мнению, повлиял рост валовой прибыли и операционной рентабельности. Устойчивый рост цен и благоприятные изменения в структуре должны были утроить EBITDA, считают аналитики Sova Capital.

"Мы полагаем, что результаты должны быть положительными для акций и сулят хорошие дивиденды", - отмечается в обзоре.

Etalon Group в 2020 году сократила выручку по МСФО на 6,7% по сравнению с показателем 2019 года - до 78,7 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 48%, до 12,6 млрд рублей. Чистая прибыль группы возросла почти в 11 раз - со 186 млн рублей в 2019 году до 2,036 млрд рублей в 2020 году.

Основанная в 1987 году Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С момента создания группа ввела в эксплуатацию более 7,5 млн кв. м недвижимости. В общей сложности в первом полугодии 2021 года компания реализовала 220,94 тыс. кв. м недвижимости.