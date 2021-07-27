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Вынесен приговор участникам митинга против ковид-ограничений во Владикавказе

Фигуранты дела получили от 5 до 5,5 года колонии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор пятерым участникам несанкционированного митинга против ограничительных мер по COVID-19 во Владикавказе в апреле 2020 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Артур Бугулов, Аслан Гасиев, Магомед Кадыров, Давид Окруашвили и Заза Царитов признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках).

Бугулов и Окруашвили осуждены на 5 лет и 3 месяца, Гасиев и Царитов - на 5 лет, Кадыров - на 5,5 года, все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

20 апреля на площади во Владикавказе прошла несанкционированная акция протеста против режима самоизоляции, позднее ее участники переместились к Дому правительства. Люди протестовали против ограничений, а также против задержания оперного певца Вадима Чельдиева, который выступал против ограничительных мер. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал участников акции к конструктивному диалогу и позже встретился с инициативной группой.

Стражи порядка задержали после митинга более 100 человек, порядка 40 из которых ранее привлекались к уголовной ответственности. Было составлено более 170 протоколов, 65 жителей республики были отправлены судом под административный арест сроком до 15 суток. В настоящее время возбуждены уголовные дела в отношении более 20 фигурантов по статье "хулиганство".

Владикавказ Коронавирус

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