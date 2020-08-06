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Пятое уголовное дело возбудили в отношении оперного певца Чельдиева

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, который подозревается в распространении фейков о коронавирусе, спровоцировавших массовые беспорядки. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" адвокат певца Батраз Кульчиев.

Возбудили дело по части 1 статьи 212 УК РФ (Организация массовых беспорядков). "Это уже пятое дело в отношении Чельдиева. Обвинение по нему пока не предъявлено", - сказал Кульчиев.

Он отметил, что в настоящее время продолжается стадия расследования по делу, Чельдиев остается под стражей.

Ранее сообщалось, что Чельдиева обвиняют по четырем статьям УК РФ: 213 (хулиганство), 280 (призывы к экстремизму), 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Промышленный суд Владикавказа оштрафовал Чельдиева на 75 тыс. рублей за злоупотребление свободой массовой информации. Суд посчитал отягчающим обстоятельством совершение им правонарушения в период угрозы распространения опасного заболевания и действия ограничительных мероприятий, введенных из-за коронавируса.

Чельдиев был доставлен в Северную Осетию, где по решению Ленинского районного суда Владикавказа арестован, после чего помещен в СИЗО Пятигорска.

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Также Росфинмониторинг включил Чельдиева в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности.

Народный сход против самоизоляции

20 апреля на площади во Владикавказе прошла несанкционированная акция протеста против режима самоизоляции. Позднее ее участники переместились к Дому правительства. Люди протестовали против ограничений, а также против задержания Чельдиева, который выступал против ограничительных мер. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал участников акции к конструктивному диалогу и позже встретился с инициативной группой.

После митинга задержали более 100 человек, порядка 40 из которых ранее привлекались к уголовной ответственности. Было составлено более 170 протоколов, 65 жителям республики судом вынесена санкция в виде административного ареста сроком до 15 суток. В настоящее время возбуждены уголовные дела в отношении более 20 фигурантов по статье "хулиганство".

СК Северная Осетия Вадим Чельдиев

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