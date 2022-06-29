Прокурор попросил суд назначить певцу Чельдиеву 11 лет колонии строгого режима

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Ростовском областном суде гособвинитель на прениях сторон попросил назначить 11 лет колонии строгого режима оперному певцу из Северной Осетии Вадиму Чельдиеву, которого обвиняют в призывах к экстремизму, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

7 июля на прениях выступит защита подсудимого.

Чельдиев был задержан в апреле 2020 года после публикаций в соцсетях с критикой ковид-ограничений. С тех пор он находится под стражей.

20 апреля 2020 года во Владикавказе прошел стихийный сход противников самоизоляции и против задержания Чельдиева. Акция завершилась массовыми задержаниями.

Адвокат певца Батраз Кульчиев говорил, что его подзащитного обвиняют по четырем статьям УК: 213 (хулиганство), 280 (призывы к экстремизму), 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Росфинмониторинг включил Чельдиева в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности.