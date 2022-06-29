Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Прокурор попросил суд назначить певцу Чельдиеву 11 лет колонии строгого режима

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Ростовском областном суде гособвинитель на прениях сторон попросил назначить 11 лет колонии строгого режима оперному певцу из Северной Осетии Вадиму Чельдиеву, которого обвиняют в призывах к экстремизму, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

7 июля на прениях выступит защита подсудимого.

Чельдиев был задержан в апреле 2020 года после публикаций в соцсетях с критикой ковид-ограничений. С тех пор он находится под стражей.

20 апреля 2020 года во Владикавказе прошел стихийный сход противников самоизоляции и против задержания Чельдиева. Акция завершилась массовыми задержаниями.

Адвокат певца Батраз Кульчиев говорил, что его подзащитного обвиняют по четырем статьям УК: 213 (хулиганство), 280 (призывы к экстремизму), 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Росфинмониторинг включил Чельдиева в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности.

Вадим Чельдиев Ростовский областной суд Владикавказ Северная Осетия Батраз Кульчиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СКР завел дело на главу украинской военной разведки по статье об угрозе совершения теракта

Вертолет Ми-8 разбился в Якутии

Госдума приняла обобщенный закон об иноагентах

Госдума приняла обобщенный закон об иноагентах

Глава Конституционного суда РФ выступил против отмены моратория на смертную казнь

В Думу внесен законопроект об отрицательных ставках по валютным вкладам юрлиц

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });