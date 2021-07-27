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Мишустин попросил подготовить финмодель Дальневосточной авиакомпании

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин попросил губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко подготовить предложения от региона по финансовой модели Единой дальневосточной авиакомпании, которая создается на базе авиакомпании "Аврора".

"Валерий Игоревич, просил бы вас вместе с руководителем дальневосточной компании по его (инициативам), связанным с финансированием, с разбивкой финансового плана, предложения сделать. Мы ждем, когда они окончательно подготовят - в зависимости от линейки покупки - свою финансовую модель, и как раз Министерство финансов все это обсудит", - сказал он.

Премьер также обратил внимание на то, что парк авиакомпании будет состоять в основном из российских судов.

"Здорово - вся линейка у вас, я смотрю: "Байкал", Л-410, который у нас производится, Ил-114, Superjet. Очень хорошо", - заметил он.

Ранее во вторник Мишустин заслушал информацию о создании Единой дальневосточной авиакомпании и напомнил, что билеты на ее рейсы будут стоить от 2200 до 10 900 рублей, но не дороже.

"Аврора" начала полеты с 26 июля. Предполагается, что она будет совершать рейсы по социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке, что должно улучшить транспортную связанность региона.

Ожидается, что объединенная авиакомпания будет перевозить порядка 2 млн человек в год, в том числе на местных маршрутах - не менее 283 тысяч человек, на региональных и межрегиональных - не менее 1,7 млн человек.

В капитал единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" войдут Сахалинская область (50% минус 1 акция), еще 10 регионов Дальневосточного федерального округа в равных долях (по 5%) и государство ("золотая акция"). Для этого регионы передадут 25% плюс 1 акцию в принадлежащих им авиакомпаниях в собственность или управление сахалинской "Авроре".

Минфин Сахалин Валерий Лимаренко Аврора Михаил Мишустин Дальний Восток

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