Мишустин назвал предельные цены на билеты авиакомпании "Аврора"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Цена билетов на маршруты Единой дальневосточной авиакомпании, которая создается на базе "Авроры", гарантированно не должна превышать 10 900 рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он в Южно-Сахалинске ознакомился с ходом строительства нового аэровокзального комплекса, а также заслушал информацию о создании Единой дальневосточной авиакомпании, совершившей 26 июля свой первый региональный рейс.

"Мы договаривались, что цены на билеты будут от 2200 рублей, а максимально - 10900 рублей. Держите?" - спросил премьер у гендиректора "Авроры" Константина Сухоребрика. Тот заверил, что решение по ценам соблюдается.

Мишустин попросил наладить обратную связь с пассажирами, чтобы "мы точно знали: никто не купит билеты дороже, и этим не воспользуются посредники".

Он добавил, что к 2025 году авиапарк единой дальневосточной компании должен пополниться 45 новыми самолетами российского производства. Мишустин напомнит об этом, когда будет посещать авиапредприятия в Комсомольске-на-Амуре и Иркутске на этой неделе.