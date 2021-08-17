Ростовский Минздрав попросил у губернатора еще денег на лекарства от COVID-19

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев попросил губернатора Василия Голубева выделить больше денег на закупку лекарств пациентам с COVID-19 из-за их возможного дефицита в начале сентября. Министр сказал об этом на заседании оперштаба 17 августа.

"24 млн рублей, которые поступили по последнему распределению, законтрактованы, поставка (лекарств - ИФ) должна состоятся 23 августа. У нас есть опасения в связи с тем, что эта сумма была определена в период эпидемиологического спада, и этой суммы хватит на 14 дней. Мы будем вынуждены обратиться к вам, Василий Юрьевич, за помощью в закупке лекарственных препаратов для амбулаторного лечения пациентов с ковидом и подозрением на него", - сказал Кобзев.

Пока, по словам министра, лекарств в больницах региона хватает.

Голубев ответил, что деньги на лекарства будут выделены из ковидного фонда области.

"Мы не должны допустить перебоя в лекарственном обеспечении людей. Чтобы мы не попали в зону риска, давайте сегодня же внесем коррективы в существующую дорожную карту", - сказал губернатор.