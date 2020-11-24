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Москалькова заявила о сложном положении онкобольных в условиях пандемии

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что стала получать жалобы о том, что онкобольные и больные сердечными заболеваниями оказались в сложном положении из-за нехватки лекарств и мест в больницах.

Пандемия коронавируса

Авторы обращений пишут, что причиной стало перераспределение мощностей здравоохранения с упором на помощь коронавирусным больным.

В конце октября представители благотворительных фондов пожаловались президенту Владимиру Путину на катастрофическую нехватку в стране в стране онкологических препаратов как для взрослых, так и для детей. В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство работает над устранением проблемы.

В начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в России Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Центр займется закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, он будет закупать лекарства для пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцины, входящие в национальный календарь прививок.

Поскольку в регионах возникает дефицит и препаратов от коронавирусной инфекции, Минздрав открыл для врачей сервис на портале госуслуг для сборо жалоб о нехватке лекарств от COVID-19 и медицинских изделий.

Татьяна Москалькова правительство коронавирус Минздрав

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