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В Ленобласти журналистку оштрафовали за материал об аппаратах ИВЛ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Ленинградской области привлек к административной ответственности журналистку Татьяну Вольтскую, сотрудничающую с "Радио Свобода", за злоупотребление свободой массовой информации, сообщил "Интерфаксу" во вторник адвокат Леонид Крикун.

"Татьяна признана виновной в совершении правонарушения по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ ("Распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений" - ИФ) с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что намерен обжаловать данное решение. "Доказательств вины моей доверительницы нет. Так, например, не проведена лингвистическая экспертиза якобы недостоверной информации, а в материалах дела нет даже акта осмотра интернет-ресурса, где была опубликована якобы недостоверная информация", - пояснил Крикун.

Скандальное интервью

В апреле на сайте "Север. Реалии" вышло интервью Вольтской с врачом-реаниматологом, в котором собеседник на условиях анонимности рассказал о нехватке аппаратов ИВЛ в Петербурге, в связи с чем медикам приходится отключать от кислорода наиболее "тяжелых" пациентов, чтобы дать шанс на выживание другим.

По словам Крикуна, после публикации этого материала следственные органы СКР по Петербургу проводили проверку на наличие в нем признаков преступления по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан").

В СК с Вольтской взяли объяснение и, не найдя достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, передали материалы для административной проверки. Называть имя врача Вольтская отказалась, сославшись на закон "О СМИ", позволяющий журналисту не раскрывать источник информации.

Как сообщали СМИ, в августе "Радио Свобода" из-за этого материала Вольтской было оштрафовано по статье 13.15 КоАП РФ на 300 тыс. рублей.

Генпрокуратура признала публикацию запрещенной к распространению в России и потребовала заблокировать.

Ленинградская область Татьяна Вольтская Леонид Крикун Петербург

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